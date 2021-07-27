ОЛИМПИАДА-Пловец Евгений Рылов взял золото в дистанции 100м на спине - первое со времен Попова и Панкратова

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ТОКИО (Рейтер) - Россиянин Евгений Рылов завоевал золото в плавании на спине на Олимпиаде в Токио, опередив соотечественника Климента Колесникова и американского обладателя титула Райана Мерфи в захватывающем заплыве на 100 метров.

Пройдя дистанцию за 51,98 секунды и опередив Колесникова на 0,02 секунды, Рылов стал первым с Игр-1996 в Атланте россиянином, получившим олимпийское золото в плавании. Четверть века назад на высшую ступень пьедестала почета поднимались Александр Попов и Денис Панкратов.

(Фара Мастер. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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