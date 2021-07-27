ОЛИМПИАДА-Пловец Евгений Рылов взял золото в дистанции 100м на спине - первое со времен Попова и Панкратова

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Tokyo 2020 Olympics - Swimming - Men
Tokyo 2020 Olympics - Swimming - Men's 100m Backstroke - Medal Ceremony - Tokyo Aquatics Centre - Tokyo, Japan - July 27, 2021. Evgeny Rylov of the Russian Olympic Committee, Kliment Kolesnikov of the Russian Olympic Committee and Ryan Murphy of the United States pose with their gold, silver and bronze medals REUTERS/Kai Pfaffenbach

ТОКИО (Рейтер) - Россиянин Евгений Рылов завоевал золото в плавании на спине на Олимпиаде в Токио, опередив соотечественника Климента Колесникова и американского обладателя титула Райана Мерфи в захватывающем заплыве на 100 метров.

Пройдя дистанцию за 51,98 секунды и опередив Колесникова на 0,02 секунды, Рылов стал первым с Игр-1996 в Атланте россиянином, получившим олимпийское золото в плавании. Четверть века назад на высшую ступень пьедестала почета поднимались Александр Попов и Денис Панкратов.

(Фара Мастер. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters