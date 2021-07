Индекс Nikkei вырос, но не смог превысить 28.000 пунктов второй день кряду

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы выросли во вторник вслед за подъемом Уолл-стрит накануне благодаря хорошим корпоративным отчетностям, при этом индекс Nikkei 225 не смог закрыться выше психологически важной отметки в 28.000 пунктов по итогам второй сессии кряду.

В ходе торгов Nikkei на короткое время превышал этот уровень, однако растерял преимущество ближе к концу сессии из-за осторожности инвесторов перед заседанием Федеральной резервной системы США.

Nikkei вырос на 0,49% до 27.970,22 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,64% до 1.938,04 пункта.

Подъем возглавили акции Sumitomo Metal Mining Co, Nippon Suisan Kaisha и ANA Holdings Inc, подорожавшие на 4,49%, 3,96% и 3,3% соответственно.

"В целом сильная прибыль в корпоративном секторе США заставила инвесторов поверить, что восстановление в Штатах идет своим чередом, и это также должно стать плюсом для японской экономики", - сказал Масахиро Итикава из Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

"Впрочем, на отметке в 28.000 пунктов инвесторы занимают выжидательную позицию прежде, чем попытаться поднять Nikkei", - добавил он.

Июльское заседание Федрезерва начнется во вторник и завершится в среду, и инвесторы будут внимательно следить за новыми сигналами о сроках сворачивания стимулов.

Также на этой неделе будут опубликованы квартальные отчетности крупнейших по капитализации компаний США - Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc и Alphabet Inc, материнской структуры Google.

Акции Rakuten Group стали лидером снижения, потеряв 7,31% после того, как агентство S&P понизило кредитные рейтинги компании.

(Кевин Бакленд. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

