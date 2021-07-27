Тхэквондист Ларин завоевал золото в категории +80 кг

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Tokyo 2020 Olympics - Taekwondo - Men
Tokyo 2020 Olympics - Taekwondo - Men's Heavyweight +80kg - Gold medal match - Makuhari Messe Hall A, Chiba, Japan - July 27, 2021. Vladislav Larin of the Russian Olympic Committee in action against Dejan Georgievski of North Macedonia REUTERS/Murad Sezer

ТИБА (Рейтер) - Россиянин Владислав Ларин во вторник выиграл золотую медаль Олимпийских Игр-2020 в тхэквондо в весовой категории свыше 80 килограмм, в финальной схватке победив Деяна Георгиевского из Северной Македонии.

Это седьмая золотая медаль Игр в Токио для команды Олимпийского комитета России.

(Чан-Ран Ким. Перевел Владимир Садыков. Редактировала Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters