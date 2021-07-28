Японские акции вновь устремились к минимумам 6 мес

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Индекс Nikkei приблизился к минимуму почти что шести месяцев в среду, так как снижение Уолл-стрит и тревоги вокруг роста числа случаев коронавируса омрачили настроения инвесторов в преддверии заявления Федеральной резервной системы США по итогам заседания.

Индекс Nikkei снизился на 1,39% до 27.581,66 пункта, приблизившись к минимуму 6,5 месяцев в 27,330, достигнутому на прошлой неделе. Более широкий индекс Topix снизился на 0,95% до 1.919,65 пункта.

"Хотя восстановление мировой экономики поддерживает рынок в целом, существуют такие факторы риска, как рост числа случаев заражения коронавирусом из-за распространения штамма дельта... Может быть, мы увидим, как Nikkei протестирует 27.000 пунктов", - пишет стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фудзито.

Лидерами снижения стали бумаги Sumco Corp, SoftBank Group Corp и Takara Holdings Inc, подешевевшие на 6,76​%, 4,84% и 4,54% соответственно.

(Хидэюки Сано. Перевел Калеб Дэвис. Редактировала Ольга Девятиярова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html