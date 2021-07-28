Nissan неожиданно отчиталась о прибыли за 1 кв, повысила прогноз на 2021г
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ТОКИО (Рейтер) - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co в среду повысил прогноз годовой прибыли, отчитавшись о неожиданном росте операционной прибыли в первом финансовом квартале благодаря снижению курса иены и высокому спросу на автомобили в США.
Операционная прибыль Nissan за апрель-июнь составила 75,68 миллиарда иен ($688,6 миллиона) по сравнению с убытком в 153,93 миллиарда иен за аналогичный период годом ранее.
Аналитики ожидали убытка в размере 42,72 миллиарда иен, согласно данным Refinitiv SmartEstimates.
Nissan теперь ожидает операционную прибыль в размере 150 миллиардов иен за год, заканчивающийся в марте 2022 года, повысив прогноз с нулевого уровня.
($1 = 109,9100 иен)
(Норихико Ширузу. Перевел Калеб Дэвис. Редактировала Ольга Девятиярова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html