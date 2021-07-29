Японские фондовые индексы закрылись ростом благодаря хорошим отчетам компаний

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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы выросли в четверг, поскольку Nissan Motor и ряд компаний, связанных с производством полупроводников, отчитались о неожиданно высоких квартальных результатах. Комментарии ФРС США о том, что регулятор не торопится сворачивать денежно-кредитные стимулы, успокоили инвесторов.

Индекс Nikkei вырос на 0,73% до 27.782,42 пункта, в то время как более широкий индекс Topix закрылся ростом на 0,41% до 1.927,43.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл сказал, что рынок труда США еще "должен проделать определенный путь", прежде чем придет время сокращать стимулы.

"Выступление Пауэлла на пресс-конференции было сбалансированным и дало ФРС возможность действовать в соответствии с экономическими данными, фискальными стимулами и ситуацией с вирусом", - сказал Джон Вейл из Nikko Asset Management в Токио.

Хорошие квартальные результаты компаний перевесили опасения об ухудшении ситуации с пандемией. Суточный прирост числа случаев коронавируса достиг рекордного пика в Японии и Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры.

Акции Nissan Motor выросли на 5,76% после того, как автопроизводитель отчитался о неожиданном росте операционной прибыли в первом квартале и повысил прогноз, ожидая возврата к чистой прибыли после двух лет убытков подряд.

Бумаги Advantest подскочили на 7,33%, так как производитель испытательных установок для производства микросхем сообщил о резком росте квартальной прибыли и объявил об обратном выкупе акций.

(Хидеюки Сано при участии Кевина Баклэнда. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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