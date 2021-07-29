ОЛИМПИАДА: Претендент на золото в прыжках с шестом заразился COVID и отстранен от Игр

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ТОКИО (Рейтер) - Двое легкоатлетов - двукратный чемпион мира в прыжках с шестом американец Сэм Кендрикс и аргентинский прыгун с шестом Герман Кьяравильо сдали положительные тесты на коронавирус и не смогут принять участие в соревнованиях на Олимпиаде-2020 в Токио.

Кендрикс помещен на изоляцию в отель, сообщила сборная команда США.

Обладатель мирового рекорда и главный конкурент американца швед Арман Дюплантис сказал журналистам, что не контактировал с Кендриксом. Ожидалось, что их соперничество украсит легкоатлетическую программу Олимпиады.

В результате положительных тестов на COVID-19 Кендрикса и Кьяравильо на самоизоляцию ушла австралийская команда по легкой атлетике, однако затем австралийцы сдали отрицательные тесты и возобновили тренировки в обычном режиме.

Согласно регламенту Игр в Токио, спортсмены, контактировавшие с заболевшими коллегами, но еще не принимавшие участия в соревнованиях, должны изолироваться от остальных членов команды. Затем им требуется сдать отрицательный тест за шесть часов до начала состязаний.

Соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде стартуют в пятницу, квалификационный раунд в прыжках с шестом пройдет в субботу.

(Митч Филипс и Омар Мохамед. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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