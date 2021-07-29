ОЛИМПИАДА-Российские рапиристки завоевали золото, француженки вторые

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ТОКИО (Рейтер) - Россиянки в четверг завоевали золотые медали Олимпиады в Токио в женском фехтовании на рапирах, принеся восьмую медаль высшего достоинства в копилку Олимпийского комитета России.

Франция заняла второе место, Италия взяла бронзу.

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(Сакура Мураками. Перевел Владимир Садыков. Редактор Дмитрий Антонов)

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