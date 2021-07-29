ОЛИМПИАДА-Российские рапиристки завоевали золото, француженки вторые

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Tokyo 2020 Olympics - Fencing - Women
Tokyo 2020 Olympics - Fencing - Women's Team Foil - Gold medal match - Makuhari Messe Hall B - Chiba, Japan - July 29, 2021. Inna Deriglazova of the Russian Olympic Committee, Adelina Zagidullina of the Russian Olympic Committee, Larisa Korobeynikova of the Russian Olympic Committee and Marta Martyanova of the Russian Olympic Committee celebrate after winning gold REUTERS/Carl Recine

ТОКИО (Рейтер) - Россиянки в четверг завоевали золотые медали Олимпиады в Токио в женском фехтовании на рапирах, принеся восьмую медаль высшего достоинства в копилку Олимпийского комитета России.

Франция заняла второе место, Италия взяла бронзу.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:

(Сакура Мураками. Перевел Владимир Садыков. Редактор Дмитрий Антонов)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters