ОЛИМПИАДА-Российские рапиристки завоевали золото, француженки вторые
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ТОКИО (Рейтер) - Россиянки в четверг завоевали золотые медали Олимпиады в Токио в женском фехтовании на рапирах, принеся восьмую медаль высшего достоинства в копилку Олимпийского комитета России.
Франция заняла второе место, Италия взяла бронзу.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:
(Сакура Мураками. Перевел Владимир Садыков. Редактор Дмитрий Антонов)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html