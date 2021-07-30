ОЛИМПИАДА-Российский пловец Рылов выиграл золото на дистанции 200 м на спине
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ТОКИО (Рейтер) - Российский пловец Евгений Рылов в пятницу завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров на спине на Олимпийских играх в Токио.
Райан Мерфи из Соединенных Штатов выиграл серебро, а Люк Гринбанк из Великобритании взял бронзу.
Еще одну золотую медаль российской команде принесла Виталина Бацарашкина, одержавшая победу в стрельбе из пистолета с 25 метров.
Серебро завоевала Ким Мин Чжун из Южной Кореи, а бронзу - китаянка Сяо Цзяруйсюань.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:
(Амлан Чакраборти. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html