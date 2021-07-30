Nikkei закрылся на минимуме более 6 месяцев на фоне коронавирусных опасений

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei завершил торги пятницы на самом низком уровне с начала года, поскольку рост числа случаев заболевания COVID-19, разочаровывающие отчеты некоторых компаний и снижение фьючерсов на акции США ухудшили настроения инвесторов.

Nikkei упал на 1,8% до 27.283,59 пункта, что стало самым большим снижением с 21 июня и самым низким закрытием с 6 января. Ранее в ходе сессии он опускался до 27.272,49 пункта.

За месяц Nikkei упал на 5,24%, продемонстрировав худшие результаты с момента обвала рынка, вызванного коронавирусом в марте прошлого года.

Тем временем более широкий индекс Topix опустился на 1,37% до 1.911,62 пункта, зафиксировав месячное падение на 2,19%.

(Кевин Баклэнд в Токио. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

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