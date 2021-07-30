Премьер-министр Японии объявил о продлении чрезвычайного положения в стране
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ТОКИО (Рейтер) - Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в пятницу объявил о введении чрезвычайного положения в связи с коронавирусом еще в четырех префектурах и продлил уже введенное в Токио ЧП более чем на неделю до конца следующего месяца на фоне резкого роста числа случаев COVID-19 в последние дни.
Суточный прирост случаев коронавируса в Японии в четверг впервые превысил 10.000 - страна зафиксировала 10.687 новых случаев заражения.
Токио в пятницу сообщил о 3.300 новых случаях после рекордных 3.865 днем ранее.
(Хидеюки Сано. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html