Премьер-министр Японии объявил о продлении чрезвычайного положения в стране

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ТОКИО (Рейтер) - Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в пятницу объявил о введении чрезвычайного положения в связи с коронавирусом еще в четырех префектурах и продлил уже введенное в Токио ЧП более чем на неделю до конца следующего месяца на фоне резкого роста числа случаев COVID-19 в последние дни.

Суточный прирост случаев коронавируса в Японии в четверг впервые превысил 10.000 - страна зафиксировала 10.687 новых случаев заражения.

Токио в пятницу сообщил о 3.300 новых случаях после рекордных 3.865 днем ранее.

(Хидеюки Сано. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

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