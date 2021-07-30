Премьер-министр Японии объявил о продлении чрезвычайного положения в стране

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FILE PHOTO: Japan
FILE PHOTO: Japan's Prime Minister Yoshihide Suga attends a news conference on Japan's response to the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, at his official residence in Tokyo, Japan, June 17, 2021. REUTERS/Issei Kato

ТОКИО (Рейтер) - Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в пятницу объявил о введении чрезвычайного положения в связи с коронавирусом еще в четырех префектурах и продлил уже введенное в Токио ЧП более чем на неделю до конца следующего месяца на фоне резкого роста числа случаев COVID-19 в последние дни.

Суточный прирост случаев коронавируса в Японии в четверг впервые превысил 10.000 - страна зафиксировала 10.687 новых случаев заражения.

Токио в пятницу сообщил о 3.300 новых случаях после рекордных 3.865 днем ранее.

(Хидеюки Сано. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters