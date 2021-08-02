Белорусская бегунья в безопасности, ее намерения проверяются -- власти Японии

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(Рейтер) - Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, попросившая защиты у полиции во время Олимпийских игр, находится в безопасности, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като в понедельник.

Японские власти, а также Международный олимпийский комитет сейчас работают над тем, чтобы подтвердить ее намерения, и Япония предпримет соответствующие шаги совместно с другими органами, сказал Като.

Кристина Тимановская, которая должна была выступать в спринте, отказалась садиться на рейс в воскресенье после того, как ее - по ее словам - отвезли в аэропорт Токио против ее желания, чтобы отправить домой после того, как она пожаловалась на тренеров сборной Белоруссии.

(Рицуко Андо. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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