Японские акции закрылись в плюсе благодаря хорошей отчетности

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закончили торги понедельника ростом, поскольку сильные отчеты циклических компаний перевесили опасения относительно быстро распространяющегося штамма дельта, который угрожает хрупкому восстановлению экономики.

Индекс Nikkei вырос на 1,82% до отметки 27.781,02 пункта, восстановившись после падения в пятницу до самого низкого уровня закрытия с начала января.

Более широкий индекс Topix подскочил на 2,05% до 1.940,05 пункта, что является самым высоким результатом с 14 июля.

"В краткосрочной перспективе COVID-19 оказывает давление на рынок, поскольку правительство продлило чрезвычайное положение, а количество случаев заболевания в Токио достигло рекордного уровня", - сказал Такаси Хироки из Monex Securities.

Акции NEC подскочили на 4,0% после того как производитель электроники и информационных технологий неожиданно отчитался о возвращении к прибыли во втором квартале.

(Хидэюки Сано. Перевела Ольга Вишневская. Редактировала Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html