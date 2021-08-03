Белорусская бегунья Тимановская получила польскую гуманитарную визу, улетит в Варшаву в среду

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ТОКИО (Рейтер) -Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, запросившая убежища в посольстве Польши в Токио в понедельник, получила гуманитарную визу.

Тимановская улетит в Варшаву в среду, сообщил исполнительный директор белорусского Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

"Она полетит из Токио прямым рейсом до Варшавы 4 августа, через два дня", - сказал он Рейтер.

Легкоатлетка, выступавшая на Олимпиаде-2020 в спринте, в воскресенье отказалась садиться на самолет, когда ее отвезли в аэропорт Токио против ее желания, чтобы отправить домой после того, как она пожаловалась на тренеров сборной Белоруссии.

"Она в безопасности и чувствует себя хорошо", - сказал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшыдач.

"Я могу подтвердить, что мы выдали гуманитарную визу. Я могу подтвердить, что мы окажем (Тимановской) всю необходимую поддержку в Польше, если она пожелает ею воспользоваться", - сказал другой заместитель министра, Павел Яблонский.

Ранее Пшыдач писал в твиттере, что 24-летняя Тимановская "свободно может продолжать спортивную карьеру в Польше, если это будет ее выбор".

Источник в МВД Украины сказал Рейтер, что муж Тимановской Арсений Зданевич прибыл в Украину. Белорусский оппозиционный политик Павел Латушко сообщил, что Зданевич также уедет в Польшу.

Тимановская в безопасности, сказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като в понедельник, добавив, что Токио занимается ситуацией спортсменки совместно с Международным олимпийским комитетом.

"Я В БЕЗОПАСНОСТИ, Я С ПОЛИЦИЕЙ"

Белорусский олимпийский комитет сказал, что тренеры решили отозвать Тимановскую по рекомендации врачей из-за ее "эмоционального, психологического состояния".

Комитет не ответил на запрос о дополнительном комментарии.

В воскресенье фотокорреспондент Рейтер увидел спортсменку стоящей рядом с полицией в аэропорту. "Я думаю, я в безопасности. Я с полицией", - сказала она.

Тимановская участвовала в женском забеге на 100 метров в пятницу и должна была участвовать в соревнованиях на дистанции 200 метров в понедельник, а также в эстафете 4x400 метров в четверг.

Спортсменка сообщила, что ее исключили из команды Белоруссии "из-за того, что она высказалась в своем Инстаграм о халатности тренеров".

"У нас девочки не прилетели на 4x400 из-за проблем с нехваткой допинг-проб. И тренера без моего ведома заявили меня на данную дистанцию", - сообщила Тимановская Рейтер в аэропорту.

"Я высказалась об этом открыто. И ко мне пришел главный тренер и сказал, что есть указ свыше меня убрать".

Министр Франции по европейским делам Клеман Бон сказал в понедельник, что было бы честью, если бы Европа предоставила Тимановской политическое убежище.

"Предоставить ей политическое убежище было бы честью для Европы", - сказал Бон в интервью радио RFI.

Евросоюз сообщил, что приветствует выдачу Тимановской польской гуманитарной визы, и назвал попытку вернуть спортсменку на родину очередным примером "жестокости репрессий режима (президента Белоруссии Александра) Лукашенко".

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(Габриэль Тетро-Фарбер, Антоний Слодковский при участии Каролоса Громанна, Чан-Рана Кима, Ильи Жегулева, Маргариты Чорнокондратенко, Алана Чарлиша и Алисьи Птак. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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