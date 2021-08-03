Nikkei закрылся снижением из-за коронавирусных опасений
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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei во вторник закрылся снижением, поскольку рост числа случаев заболевания COVID-19 сказался на настроениях инвесторов, а акции производителей видеоигр упали после того, как китайские СМИ назвали онлайн-игры "духовным опиумом".
Nikkei снизился на 0,5% до 27.641,83 пункта. Более широкий индекс Topix потерял 0,46% до 1.931,14 пункта.
На фоне ухудшения настроений инвесторов "любое повышение цен, скорее всего, вызовет продажи", сказал Коити Носака, рыночный аналитик компании Securities Japan.
Лидерами снижения стали бумаги Nexon, Oji Holdings и DeNA, подешевевшие на 6,51%, 5,05% и 3,88% соответственно.
(Бюро Рейтер в Токио. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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