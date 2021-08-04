Toyota получила рекордную квартальную прибыль в $9,2 млрд на фоне роста продаж

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ТОКИО (Рейтер) - Toyota Motor отчиталась в среду о рекордной квартальной операционной прибыли в размере 997,49 миллиарда иен ($9,15 миллиарда), поскольку продажи, пострадавшие от пандемии , восстановились, и компания лучше многих конкурентов перенесла глобальный дефицит микросхем.

Операционная прибыль крупнейшего японского автопроизводителя за квартал, завершившийся 30 июня, превысила среднюю оценку в 752 миллиарда иен, сделанную 10 аналитиками, опрошенными Refinitiv, и оказалась значительно выше 13,9 миллиарда иен, полученных в первом финансовом квартале 2020 года.

Прибыль за истекший квартал также увеличилась благодаря благоприятным изменениям валютных курсов.

Однако Toyota сохранила сделанный в мае прогноз операционной прибыли в размере 2,5 триллиона иен на текущий финансовый год, ссылаясь на неопределенную ситуацию, связанную с распространением коронавируса в странах с развивающейся экономикой, дефицитом микрочипов и повышением стоимости запчастей.

($1 = 109,0500 иен)

(Маки Сираки в Токио и Норихико Сироузу в Пекине. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

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