Nikkei закрылся в минусе на фоне тревог по поводу штамма дельта

ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы закрылись снижением в среду из-за опасений по поводу быстрого распространения дельта-штамма коронавируса; при этом инвесторы зафиксировали прибыль в акциях Toyota Motors после того, как компания отчиталась о хороших финансовых результатах.

Индекс Nikkei снизился на 0,21% до 27.584,08 пункта. Более широкий индекс Topix упал на 0,5% до 1.921,43 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги Nichirei Corp, Mitsui E&S Holdings Co Ltd и Sumitomo Electric Industries Ltd, подешевевшие на 12,27​%, 8,27% и 5,72% соответственно.

Toyota Motor отчиталась в среду о рекордной квартальной операционной прибыли в размере 997,49 миллиарда иен ($9,15 миллиарда), поскольку продажи, пострадавшие от пандемии, восстановились, и компания лучше многих конкурентов перенесла глобальный дефицит микросхем. Акции автоконцерна упали на 0,9%.

"Дело не в том, что происходит огромная распродажа. Никто не покупает. Даже когда компания объявляет о высокой прибыли, это, безусловно, радует ее существующих инвесторов, но дополнительных покупателей не появляется", - сказал Такенори Ямамото из Norinchukin Zenkyoren Asset.

Аналитик ожидает, что инвесторы будут покупать больше акций в конце августа, когда японское правительство, скорее всего, сосредоточится на введении экономических стимулов в преддверии выборов, которые должны состояться в ноябре.

