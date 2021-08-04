Российская каратистка Чернышева снята с Игр из-за положительного теста на коронавирус

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Nippon Medical School Hospital
Nippon Medical School Hospital's ICU doctor Shoji Yokobori demonstrates how to wear protective gear against the coronavirus disease (COVID-19) during an interview with Reuters at the hospital in Tokyo , Japan, August 1, 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

(Рейтер) - Российская спортсменка Анна Чернышева получила положительный тест на коронавирус и не выступит на Олимпийских играх в Токио, сообщила Федерация карате России.

"Очень грустная новость пришла из Японии — наша каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде", - сообщила федерация в фейсбуке вечером во вторник.

"Ее обязательный для всех участников Игр тест на Сovid-19 оказался положительным."

Чернышева завоевала золото на чемпионате Европы в этом году в весовой категории до 55 килограммов.

(Антон Колодяжный и Александр Мэрроу. Перевела Анна Бахтина. Редактировала Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters