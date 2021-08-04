Тимановская может рассчитывать на поддержку Австрии -- МВД

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БЕРЛИН (Рейтер) - Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская находится на пути в Австрию и может рассчитывать на поддержку страны, сообщило в среду министерство внутренних дел Австрии.

"Мы можем подтвердить, что Кристина Тимановская ожидается в Вене сегодня днем (по прибытии) из Токио, - говорится в сообщении министерства, переданном в среду по электронной почте. - Согласно имеющейся у нас информации, планируется, что она отправится в Варшаву позднее сегодня".

Полиция позаботится о личной безопасности Тимановской, и спортсменка будет размещена в отдельной транзитной зоне аэропорта Вены до ее следующего рейса.

"В случае подачи заявления о предоставлении убежища оно будет рассмотрено в рамках действующего законодательства", - сообщило МВД Австрии.

Тимановская, выступавшая на Олимпиаде-2020 в спринте, в воскресенье отказалась садиться на самолет, когда ее отвезли в аэропорт Токио против ее желания, и обратилась за помощью к японской полиции.

После инцидента с самолетом компании Ryanair и ареста в Минске критика режима Александра Лукашенко Романа Протасевича необходимо соблюдать крайнюю осторожность, сказал источник в правительстве Польши в среду. Он выразил обеспокоенность тем, что маршрут перелета белорусской бегуньи, получившей гуманитарную польскую визу, стал известен.

(Кирсти Кнолле. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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