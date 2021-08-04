ОЛИМПИАДА - Жан Беленюк принес Украине золотую медаль в греко-римской борьбе

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(Рейтер) - Украинский борец Жан Беленюк завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе в средней весовой категории на Олимпийских играх в Токио, одолев в финальной схватке венгра Виктора Лёринца.

Беленюк, двукратный чемпион мира, выиграл по очкам со счетом 5:1. Борец является депутатом украинского парламента, куда он был избран в 2019 году, став первым чернокожим депутатом в истории Рады.

Тридцатилетний спортсмен отпраздновал золото - первое в его жизни и первое для Украины на Олимпиаде-2020 - импровизированным гопаком.

"Это невероятное чувство, мечта сбылась после серебра в Рио", - сказал Беленюк журналистам.

(Эдже Токсабай. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Анна Козлова)

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