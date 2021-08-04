ОЛИМПИАДА - Жан Беленюк принес Украине золотую медаль в греко-римской борьбе
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(Рейтер) - Украинский борец Жан Беленюк завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе в средней весовой категории на Олимпийских играх в Токио, одолев в финальной схватке венгра Виктора Лёринца.
Беленюк, двукратный чемпион мира, выиграл по очкам со счетом 5:1. Борец является депутатом украинского парламента, куда он был избран в 2019 году, став первым чернокожим депутатом в истории Рады.
Тридцатилетний спортсмен отпраздновал золото - первое в его жизни и первое для Украины на Олимпиаде-2020 - импровизированным гопаком.
"Это невероятное чувство, мечта сбылась после серебра в Рио", - сказал Беленюк журналистам.
(Эдже Токсабай. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html