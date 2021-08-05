Отказавшаяся возвращаться домой белорусская спортсменка прилетела в Польшу

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ВАРШАВА/ТОКИО (Рейтер) - Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, ранее отказавшаяся по требованию тренеров сборной возвращаться в Минск с Олимпиады в Токио, в среду прилетела в Польшу.

Тимановская выступала на Олимпиаде-2020 в спринте. В воскресенье она отказалась садиться на самолет, когда ее отвезли в аэропорт Токио против ее желания, и обратилась за помощью к японской полиции.

Польша, давно критикующая политику президента Белоруссии Александра Лукашенко и предоставляющая убежище белорусским активистам, выдала 24-летней легкоатлетке и её мужу гуманитарные визы. В среду Тимановская вылетела из Токио в Вену, после чего пересела на рейс до Варшавы.

"Ей нужно отдохнуть. Она устала, но рада оказаться в Польше. Она будет находиться в Польше в безопасном месте", - сказал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

В аэропорту Варшавы Тимановскую встречали несколько белорусов с гвоздиками и красно-белыми флагами, символами сопротивления режиму Лукашенко.

"Мы здесь, чтобы поддержать нашу соотечественницу, рассказавшую правду о том, что происходит в белорусском спорте", - сказал 31-летний студент Евгений Дудкин, покинувший Белоруссию после задержания за участие в протестах.

Находящийся в Варшаве оппозиционный политик Павел Латушко разместил в твиттере фотографию Тимановской, написав "Мы надеемся, что агония режима скоро закончится, и Кристина сможет вернуться покорять новые спортивные вершины в Новой Беларуси!".

Ситуация с Тимановской случилась на фоне опасений за безопасность критиков Лукашенко внутри Белоруссии и за её пределами. В Белоруссии сотни человек получили тюремные сроки за участие в протестах с требованиями отставки Лукашенко.

Во вторник стало известно, что белорусский активист Виталий Шишов найден мертвым в парке недалеко от своего дома в Киеве. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

(Габриэль Тетро-Фарбер и Антони Слодковски в Токио, Алисия Птак, Юстина Павлак и Алан Чарлиш в Варшаве, Александра Шварц-Гёрлих и Айхан Уяник в Вене, Мария Васильева в Москве, при участии Каролоса Громанна, Парниян Земарьялай, Акиры Томосиге, Энджи Тео, Пак Ю и Дагласа Басвайна. Перевели Владимир Садыков и Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

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