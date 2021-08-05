Nikkei закрылся в плюсе на фоне сильной отчетности

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei вырос в четверг благодаря хорошим отчетам компаний Nippon Yusen, Kikkoman Corp и Hitachi Zozen, однако подъем был ограничен из-за опасений относительно роста числа случаев заражения COVID-19.

Nikkei вырос на 0,52% благодаря подъему технологических акций вслед за Уолл-стрит. Более широкий индекс Topix поднялся на 0,39%.

"По-прежнему существуют опасения, что японский фондовый рынок перегружен, но ряд хороших отчетов, похоже, улучшил настроения", - сказал участник рынка из одной из местных фирм, занимающейся операциями с ценными бумагами.

(Бюро Рейтер в Токио. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

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