Nikkei закрылся в плюсе на фоне сильной отчетности

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People walk past an electronic board displaying the Nikkei average outside a brokerage in Tokyo, Japan, March 2, 2016. REUTERS/Thomas Peter
People walk past an electronic board displaying the Nikkei average outside a brokerage in Tokyo, Japan, March 2, 2016. REUTERS/Thomas Peter

ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei вырос в четверг благодаря хорошим отчетам компаний Nippon Yusen, Kikkoman Corp и Hitachi Zozen, однако подъем был ограничен из-за опасений относительно роста числа случаев заражения COVID-19.

Nikkei вырос на 0,52% благодаря подъему технологических акций вслед за Уолл-стрит. Более широкий индекс Topix поднялся на 0,39%.

"По-прежнему существуют опасения, что японский фондовый рынок перегружен, но ряд хороших отчетов, похоже, улучшил настроения", - сказал участник рынка из одной из местных фирм, занимающейся операциями с ценными бумагами.

(Бюро Рейтер в Токио. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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