ОЛИМПИАДА-Российский боксер Батыргазиев выиграл золото в весовой категории до 57 кг

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ТОКИО (Рейтер) - Россиянин Альберт Батыргазиев в четверг победил американца Дюка Рейгана и выиграл золотую медаль Олимпиады в Токио в соревнованиях по боксу в полулегком весе.

Бронзу разделили кубинец Лазаро Альварес и Самуэль Такий из Ганы.

Медаль Батыргазиева стала 15-й наградой высшей пробы в копилке сборной Олимпийского комитета России.

(Мартин Петти и Филип О'Конор. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

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