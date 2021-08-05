ОЛИМПИАДА-Российский боксер Батыргазиев выиграл золото в весовой категории до 57 кг

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Tokyo 2020 Olympics - Boxing - Men
Tokyo 2020 Olympics - Boxing - Men's Featherweight - Medal Ceremony - Kokugikan Arena - Tokyo, Japan - August 5, 2021. Gold medallist Albert Batyrgaziev of the Russian Olympic Committee poses for photos. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

ТОКИО (Рейтер) - Россиянин Альберт Батыргазиев в четверг победил американца Дюка Рейгана и выиграл золотую медаль Олимпиады в Токио в соревнованиях по боксу в полулегком весе.

Бронзу разделили кубинец Лазаро Альварес и Самуэль Такий из Ганы.

Медаль Батыргазиева стала 15-й наградой высшей пробы в копилке сборной Олимпийского комитета России.

(Мартин Петти и Филип О'Конор. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters