ОЛИМПИАДА-Российский боксер Батыргазиев выиграл золото в весовой категории до 57 кг
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ТОКИО (Рейтер) - Россиянин Альберт Батыргазиев в четверг победил американца Дюка Рейгана и выиграл золотую медаль Олимпиады в Токио в соревнованиях по боксу в полулегком весе.
Бронзу разделили кубинец Лазаро Альварес и Самуэль Такий из Ганы.
Медаль Батыргазиева стала 15-й наградой высшей пробы в копилке сборной Олимпийского комитета России.
(Мартин Петти и Филип О'Конор. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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