Россиянин Угуев завоевал золото в вольной борьбе
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ТИБА (Рейтер) - Российский борец вольного стиля Заур Угуев выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 кг.
Серебро - у проигравшего Угуеву в финале индийца Рави Кумара, бронзу разделили Нурислам Санаев из Казахстана и Томас Гилман из США.
С начала Олимпиады спортсмены из России завоевали 16 золотых медалей.
(Рохит Наир. Перевел Владимир Садыков. Редактор Дмитрий Антонов)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html