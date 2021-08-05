Россиянин Угуев завоевал золото в вольной борьбе

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Tokyo 2020 Olympics - Wrestling - Freestyle - Men
Tokyo 2020 Olympics - Wrestling - Freestyle - Men's 57kg - Medal Ceremony - Makuhari Messe Hall A, Chiba, Japan - August 5, 2021. Gold medallist Zavur Uguev of the Russian Olympic Committee poses with his medal. REUTERS/Leah Millis

ТИБА (Рейтер) - Российский борец вольного стиля Заур Угуев выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 кг.

Серебро - у проигравшего Угуеву в финале индийца Рави Кумара, бронзу разделили Нурислам Санаев из Казахстана и Томас Гилман из США.

С начала Олимпиады спортсмены из России завоевали 16 золотых медалей.

(Рохит Наир. Перевел Владимир Садыков. Редактор Дмитрий Антонов)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters