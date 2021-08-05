Россиянин Угуев завоевал золото в вольной борьбе

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ТИБА (Рейтер) - Российский борец вольного стиля Заур Угуев выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 кг.

Серебро - у проигравшего Угуеву в финале индийца Рави Кумара, бронзу разделили Нурислам Санаев из Казахстана и Томас Гилман из США.

С начала Олимпиады спортсмены из России завоевали 16 золотых медалей.

(Рохит Наир. Перевел Владимир Садыков. Редактор Дмитрий Антонов)

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