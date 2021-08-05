ЭКСКЛЮЗИВ: Тимановская решила не возвращаться в Белоруссию из-за опасений семьи о её безопасности

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ВАРШАВА (Рейтер) - Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская приняла решение не возвращаться в Минск по дороге в аэропорт Токио, потому что семья посчитала, что дома ей будет небезопасно.

Тимановская рассказала в эксклюзивном интервью Рейтер, что её родные опасались, что спортсменку могут поместить в психиатрическую лечебницу, и что бабушка Кристины позвонила ей и сказала не возвращаться.

"Я всегда была далека от политики, я не подписывала ни одно из писем. Я не ходила на митинги и не высказывалась против правительства", - сказала Тимановская.

"Я в целом человек спорта и не понимаю ничего в политике. Я старалась просто заниматься спортом, я хотела направить все свои силы только в спорт и не отвлекаться на политику".

"Да, это может прозвучать жестоко со стороны, потому что происходили ужасные вещи в нашей стране и я старалась держаться от этого в стороне. Но я просто хотела поехать на Олимпиаду, показать свой максимум, хотела попасть в финал и побороться за медали".

Тимановская выступала на Олимпиаде-2020 в спринте. В воскресенье она отказалась садиться на самолет, когда ее отвезли в аэропорт Токио против ее желания, и обратилась за помощью к японской полиции.

Польша, давно критикующая политику президента Белоруссии Александра Лукашенко и предоставляющая убежище белорусским активистам, выдала 24-летней легкоатлетке и её мужу гуманитарные визы. В среду Тимановская вылетела из Токио в Вену, после чего пересела на рейс до Варшавы.

"Бабушка позвонила мне и сказала: "Пожалуйста, не возвращайся в Беларусь, для тебя здесь небезопасно", - сказала спортсменка.

Ситуация с Тимановской случилась на фоне опасений за безопасность критиков Александра Лукашенко внутри Белоруссии и за её пределами. В Белоруссии сотни человек получили тюремные сроки за участие в протестах с требованиями отставки Лукашенко. Жесткие меры коснулись и известных спортсменов - в частности, арестам подверглись баскетболистка Елена Левченко и десятиборец Андрей Кравченко.

(Габриэль Тетро-Фарбер и Том Балмфорт. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

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