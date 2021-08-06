Расходы домашних хозяйств в Японии в июне сократились на 5,1% г/г (прогноз +0,1%)
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ТОКИО (Рейтер) - Расходы домохозяйств в Японии в июне неожиданно сократились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку компании снизили летние бонусные выплаты сотрудникам, показали правительственные данные в пятницу.
Слабые данные подчеркнули проблемы, с которыми сталкивается правительство, стремящееся поддержать хрупкое экономическое восстановление, одновременно борясь с резким ростом числа случаев дельта-штамма коронавируса.
Аналитики в среднем ожидали роста показателя в июне на 0,1%.
По сравнению с маем расходы домашних хозяйств упали на 3,2%, поскольку внутренний спрос остается слабым из-за чрезвычайного положения, введенного для сдерживания пандемии.
"Если не будут введены гораздо более жесткие ограничения, потребление не упадет с уже низких уровней. Но, скорее всего, оно восстановится гораздо позднее в этом году", - сказал Такеси Минами, главный экономист Norinchukin Research Institute.
"Мы не можем ожидать восстановления экономического роста в июле-сентябре, поэтому уверенного восстановления можно ждать не раньше последнего квартала этого года".
(Лейка Кихара, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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