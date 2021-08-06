Цена на WTI может зафиксировать рекордное с октября недельное снижение из-за тревог о спросе

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СИНГАПУР (Рейтер) - Фьючерсы на американскую нефть могут показать максимальное с конца октября недельное снижение, поскольку крупнейшие страны-потребители вводят ограничения на фоне распространения штамма коронавируса дельта.

Однако нарастающая напряженность на Ближнем Востоке оказала поддержку рынку.

Фьючерсы на нефть марки WTI прибавили 0,16% до $69,2 за баррель, марки Brent - 0,15% до $71,4 за баррель к 08:43 МСК.

Но с начала недели оба контракта подешевели на 6,6%, для Brent это максимальное снижение с середины марта.

"На этой неделе рынок нефти находится под давлением, поскольку меры по восстановлению ограничений на перемещение в Китае отражают ситуацию во всей Азии", - говорится в отчете ANZ.

"Власти по крайней мере 46 городов рекомендовали воздержаться от поездок и также приостановили перелеты и работу общественного транспорта. Это может повлиять на спрос на нефть, поскольку летний туристический сезон подходит к концу".

Япония, как ожидается, распространит чрезвычайные меры на большее количество префектур, в то время как Китай - второй по величине потребитель нефти в мире - ввел ограничения в некоторых городах и отменил перелеты, что поставило под угрозу спрос на топливо.

Опасения о нарастающей напряженности между Израилем и Ираном ограничили падение цен.

Израильские самолеты в четверг нанесли удары по тому, что военные страны назвали площадками для пуска ракет на юге Ливана, в ответ на выпущенные в направлении Израиля снаряды.

(Навин Тукрал. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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