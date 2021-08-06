Рубль встречает в пятницу новые интервенции и ждет трудовую статистику США

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МОСКВА (Рейтер) - Рубль показывает минимальные изменения утром пятницы, в течение которой Центробанк немного увеличит покупку валюты в рамках бюджетного правила, а Минтруда США сообщит важные для мировых рынков показатели о занятости и безработице за июль.

К 9.30 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 73,09, и рубль дешевеет на 2 копейки.

Котировки пары евро/рубль к этому времени были вблизи 86,43, и здесь рубль дорожает на 4 копейки.

Консенсус-прогноз Рейтер для официальной июльской статистики новых рабочих мест США составляет 870.000, а диапазон оценок простирается от 350.000 до 1,6 миллиона.

Сегодняшний американский релиз во-многом является определяющем для Федрезерва при проведении дальнейшей политики.

В частности, высшие чиновники ФРС на текущей неделе отметили, что намерения сократить скупку облигаций в конце текущего или в начале следующего года будут зависеть от динамики рынка труда США, при этом возможный его прогресс может стать причиной для более быстрого отказа от подобных стимулирующих операций американского регулятора.

Таким образом, при прочих равных сильный отчет может поддержать доллар США и оказать давление на рискованные активы, слабый же релиз усилит ожидания более длительного сохранения источника дешевого долларового фондирования для мировых рынков, что формально должно увеличить спрос на риск.

Перед публикацией доллар немного дорожает к евро, иене и корзине из шести валют, котируясь вблизи недельных максимумов.

Товарные и развивающиеся валюты тяготеют к небольшому снижению, поскольку распространение по миру дельта-штамма коронавируса усиливает опасения в отношении динамики восстановления глобальной экономики.

На рынке нефти базовые сорта подрастают с начала дня на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, но готовятся показать сильнейшее недельное снижение, поскольку крупнейшие страны-импортеры топлива, в том числе Китай и Япония, вводят ограничения на фоне распространения дельта-штамма коронавируса..

Марка Brent может сформировать худшую неделю с марта текущего года, а WTI - с октября прошлого.

Сейчас североморская нефтяная смесь дорожает почти на полпроцента и оценивается в $71,61.

Владимир Лящук из Промсвязьбанка напоминает, что в субботу будут опубликованы данные торгового баланса Китая, в том числе, объемы импорта нефти и нефтепродуктов.

"В случае публикации слабых показателей, котировки Brent могут протестировать отметку $70 за баррель в начале следующей недели", - предупредил он.

Российский Минфин решил направить на покупку валюты и золота в августе 315,9 миллиарда рублей ($4,3 миллиарда по текущему курсу), тогда как предыдущее значение было на уровне 296 миллиарда ($4,0 миллиарда).

Ежедневный объем валютных интервенций в рамках бюджетного правила с 6 августа по 6 сентября составит 14,4 миллиарда рублей ($197 миллионов) против 13,5 миллиарда ($185 миллионов) с 7 июля по 5 августа.

Накануне рубль показал незначительный итоговый рост, достигнутый в основном за счет внутрисессионного отскока нефтяных цен с двухнедельных минимумов.

К доллару рубль по итогам четверга подорожал на 10 копеек, до 73,07, к евро - на 11 копеек до 86,47.

(Владимир Абрамов. Редактор Дмитрий Антонов)

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