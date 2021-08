Nikkei показал максимальный недельный рост с мая на фоне сильных отчетов

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei закрылся ростом в пятницу, зафиксировав максимальный недельный прирост более чем за два месяца на фоне сильных финансовых результатов компаний. Более широкие рынки Японии продемонстрировали смешанную динамику, так как инвесторы скорректировали свои позиции в преддверии публикации данных о занятости в США и начала длинных праздничных выходных в Японии.

Индекс Nikkei вырос на 0,33% до 27.820,04 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,02% до 1.929,34 пункта.

За неделю Nikkei поднялся на 1,97%, что стало максимальным недельным подъемом с 28 мая, когда индекс показал недельный рост на 2,94%.

С начала августа Nikkei вырос на 1,63%.

Подъем возглавили акции Fujikura Ltd, Nikon Corp и Konami Holdings Corp, подорожавшие на 16,3%, 8,44% и 7,41% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Kobe Steel Ltd, Sharp Corp и Furukawa Electric Co Ltd, подешевевшие на 10,61​%, 6,02% и 5,84% соответственно.

"Распродажа в то время, когда люди корректируют позиции в преддверии данных о занятости в США и трехдневных выходных, оказывает давление на рынок", - сказал участник рынка, работающий в фондовой компании.

Несмотря на сильный результат Nikkei за неделю, индекс держится ниже отметки 28.000 с середины июля, когда в Японии началась пятая волна коронавируса.

(Бюро Рейтер в Токио. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

