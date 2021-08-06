У рубля и ОФЗ скромная смешанная динамика перед трудовой статистикой США

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МОСКВА (Рейтер) - Рубль и рублевые госбумаги показывают скромные разнонаправленные изменения перед тем, как Минтруда США в 15.30 МСК сообщит важные для мировых рынков показатели занятости и безработицы за июль.

К 12.00 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 73,12, и рубль дешевеет на 5 копеек.

Котировки пары евро/рубль к этому времени были вблизи 86,37, и здесь рубль дорожает на 10 копеек.

По мнению Дмитрия Полевого из компании Локо Инвест, при отсутствии серьезного негатива извне в течение августа рубль может продолжить медленный рост, поскольку текущий уровень рублевых ставок обеспечивает значительный керри-эффект, "что в условиях сокращения опционной волатильности до минимумов с начала пандемии не оставляет спекулянтам ничего иного, как сохранять и увеличивать рублевые лонги".

Доходность ОФЗ сейчас колеблется в пределах -1/+4 базисных пунктов вдоль кривой, у 10-летних бумаг она на растет на 1 базисный пункт до 6,99%.

Консенсус-прогноз Рейтер для официальной июльской статистики новых рабочих мест США составляет 870.000, а диапазон оценок простирается от 350.000 до 1,6 миллиона.

Сегодняшний американский релиз во многом является определяющем для Федрезерва при проведении дальнейшей политики.

В частности, высшие чиновники ФРС на текущей неделе отметили, что намерения сократить скупку облигаций в конце текущего или в начале следующего года будут зависеть от динамики рынка труда США, при этом возможный его прогресс может стать причиной для более быстрого отказа от подобных стимулирующих операций американского регулятора.

Таким образом, при прочих равных сильный отчет может поддержать доллар США и оказать давление на рискованные активы, слабый же релиз усилит ожидания более длительного сохранения источника дешевого долларового фондирования для мировых рынков, что формально должно увеличить спрос на риск.

Перед публикацией доллар умеренно дорожает к евро ($1,1811), и корзине из шести валют (92,39), котируясь вблизи недельных максимумов.

"Валютные рынки продолжают взвешивать шансы более быстрого ужесточения риторики ФРС США, особенно при условии выхода сильных данных в США сегодня", - говорится в обзоре Росбанка.

Товарные и развивающиеся валюты при этом тяготеют к небольшому снижению, поскольку распространение по миру дельта-штамма коронавируса усиливает опасения в отношении динамики восстановления глобальной экономики.

На рынке нефти базовые сорта дорожают с начала дня на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, но готовятся показать сильнейшее недельное снижение, поскольку крупнейшие страны-импортеры топлива, в том числе Китай и Япония, вводят ограничения на фоне роста числа заболевших дельта-штаммом коронавируса..

Марка Brent может сформировать худшую неделю с марта текущего года, а WTI - с октября прошлого.

Сейчас североморская нефтяная смесь набирает 2/3 процента с начала дня и оценивается в $71,75.

Владимир Лящук из Промсвязьбанка напоминает, что в субботу будут опубликованы данные торгового баланса Китая, в том числе, объемы импорта нефти и нефтепродуктов.

"В случае публикации слабых показателей, котировки Brent могут протестировать отметку $70 за баррель в начале следующей недели", - предупредил он.

Формально негативным для рубля фактором выступает увеличение валютных интервенций: Минфин РФ направил на покупку валюты и золота в августе 315,9 миллиарда рублей ($4,3 миллиарда по текущему курсу), тогда как предыдущее значение было на уровне 296 миллиардов ($4,0 миллиарда).

Ежедневный объем валютных интервенций в рамках бюджетного правила с 6 августа по 6 сентября составит 14,4 миллиарда рублей ($197 миллионов) против 13,5 миллиарда ($185 миллионов) с 7 июля по 5 августа.

(Владимир Абрамов. Редактор Дмитрий Антонов)

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