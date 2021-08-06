Зима близко: жаркая погода подогревает ралли цен на природный газ в мире

Новости





СИНГАПУР (Рейтер) - Ожидается, что цены на газ побьют рекорды на этой неделе, поскольку из-за жаркого лета в северном полушарии запасы на ключевых рынках остаются низкими, а зеленая энергетика набирает обороты во всё новых регионах.

Спотовые цены на природный газ на ключевом хабе TTF в Нидерландах выросли на 80% за прошедшие три месяца до рекордного максимума, в то время как спотовые цены на сжиженный природный газ (СПГ)в Азии достигли сезонного максимума восьми лет, показали данные Рейтер.

Трейдеры делают ставку на то, что средние зимние цены превысят пики прошлого года, когда из-за сильных морозов на севере Азии цены на СПГ взлетели более чем на 200%, побив рекорды.

"Уровень запасов во многих странах довольно низкий, поскольку из-за жаркого лета не было шансов их пополнить, поэтому рынки настроены оптимистично в отношении зимы, особенно если будут морозы", - сказал трейдер из Сингапура.

Средняя цена на срочные декабрьские контракты на СПГ в северовосточной Азии составила примерно $17,65 за миллион БТЕ, и на январские контракты - примерно $17,80, сообщает базирующийся в Сингапуре источник в отрасли.

Восточная Азия - регион, в котором находятся два крупнейших в мире импортера СПГ, Япония и Китай - импортировала на 18 миллионов тонн больше в первые семь месяцев 2021 года, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил Си Нан из Rystad Energy.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАПАСОВ

Цены на европейский природный газ также выросли: спотовые цены на газ в Европе на хабе TTF в Нидерландах подскочили на 32% за прошедший месяц до рекордных максимумов, чему способствовали летний простой из-за технического обслуживания в Норвегии, низкий уровень предложения СПГ, высокая цена европейских квот на выбросы и низкий объем запасов газа.

Хранилища газа в Европе заполнены на 50% и 60%, в то время как прошлым летом склады были заполнены на 80%, сообщили аналитики.

(Джессика Джаганатан в Сингапуре, Нина Честни в Лондоне и Скотт ДиСавино в Нью-Йорке. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html