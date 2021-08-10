Японские акции закрылись ростом благодаря отчетам компаний

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции во вторник закрылись ростом благодаря хорошим отчетам компаний, но беспокойство из-за быстро распространяющегося штамма дельта ограничило подъем.

Индекс Nikkei вырос на 0,24% до 27.888,15 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,36% до 1.936,28 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 1,97%.

"После того, как Nikkei достиг отметки 28.100, похоже, произошла поспешная фиксация прибыли", - сказал участник рынка из компании по управлению активами.

"Все еще существуют опасения по поводу штамма дельта, поэтому внезапные ралли, скорее всего, будут сдерживаться".

Подъем возглавили акции Mitsui Mining and Smelting, Shionogi & Co и DOWA Holdings, подорожавшие на 8,75%, 6,56% и 5,43% соответственно.

(Бюро Рейтер в Токио. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Марина Боброва)

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