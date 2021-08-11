Японские акции закрылись в плюсе четвертую сессию кряду благодаря отчетам компаний, росту доходности госдолга США

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(Рейтер) - Японские фондовые индексы в среду завершили на положительной территории четвертый торговый день кряду благодаря сильным квартальным отчетам Bridgestone и других компаний. Акции банковского сектора получили поддержку на фоне роста доходности американских облигаций.

Индекс Nikkei вырос на 0,65% до 28.070,51 пункта, впервые с 16 июля закрывшись выше отметки 28.000. При этом он может встретить сопротивление на уровне около 28.300 на фоне понижательного тренда, наблюдающегося с середины июня.

Более широкий индекс Topix прибавил 0,92% до 1.954,08 пункта, также достигнув пика с середины июля.

Акции Bridgestone подорожали на 5,35% благодаря сильным квартальным результатам и оптимистичному прогнозу на год.

Бумаги Toho Zinc подскочили на 12,69%, возглавив подъем индекса Nikkei послу улучшения компанией годового прогноза.

Акции Softbank Group подешевели на 1,76%, несмотря на позитивный квартальный отчет, после того как генеральный директор Масайоси Сон сказал, что компания приостановит инвестиции в Китае до тех пор, пока ситуация с регуляторными мерами против технологических компаний страны не стабилизируется.

(Хидеюки Сано, при участии Кевина Баклэнда. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Дмитрий Антонов)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

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