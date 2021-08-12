Японские акции снизились из-за сектора полупроводников

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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы закрылись в минусе в четверг после четырех сессий роста подряд. Акции компаний, связанных с производством полупроводников, просели из-за опасений, что сектор прошел пик.

Ухудшение ситуации с коронавирусом в стране вновь ударило по акциям секторов, связанных с путешествиями, а снижение уровня поддержки премьер-министра Ёсихидэ Суги вызвало новые опасения по поводу политической стабильности в преддверии выборов, которые ожидаются позднее в этом году.

Индекс Nikkei снизился на 0,2% до 28.015,02 пункта. Более широкий индекс Topix потерял 0,03% до 1.953,55 пункта.

"Nikkei, похоже, по-прежнему остается в нисходящем тренде, что отражает опасения по поводу технологического сектора, в то время как Topix, по сути, показывает боковой тренд", - сказал Фумио Мацумото из Okasan Securities.

"Нельзя сказать, что рынки ожидают резкого ухудшения ситуации с COVID-19 в Японии. Но и быстрого улучшения тоже трудно ожидать", - добавил он.

(Дзюнко Фудзита и Хидэюки Сано. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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