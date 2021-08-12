Японские акции снизились из-за сектора полупроводников

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A staff member of the Tokyo Stock Exchange (TSE) is seen at the empty trading space after the TSE temporarily suspended all trading due to system problems in Tokyo, Japan October 1, 2020. REUTERS/Issei Kato
A staff member of the Tokyo Stock Exchange (TSE) is seen at the empty trading space after the TSE temporarily suspended all trading due to system problems in Tokyo, Japan October 1, 2020. REUTERS/Issei Kato

ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы закрылись в минусе в четверг после четырех сессий роста подряд. Акции компаний, связанных с производством полупроводников, просели из-за опасений, что сектор прошел пик.

Ухудшение ситуации с коронавирусом в стране вновь ударило по акциям секторов, связанных с путешествиями, а снижение уровня поддержки премьер-министра Ёсихидэ Суги вызвало новые опасения по поводу политической стабильности в преддверии выборов, которые ожидаются позднее в этом году.

Индекс Nikkei снизился на 0,2% до 28.015,02 пункта. Более широкий индекс Topix потерял 0,03% до 1.953,55 пункта.

"Nikkei, похоже, по-прежнему остается в нисходящем тренде, что отражает опасения по поводу технологического сектора, в то время как Topix, по сути, показывает боковой тренд", - сказал Фумио Мацумото из Okasan Securities.

"Нельзя сказать, что рынки ожидают резкого ухудшения ситуации с COVID-19 в Японии. Но и быстрого улучшения тоже трудно ожидать", - добавил он.

(Дзюнко Фудзита и Хидэюки Сано. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters Economy