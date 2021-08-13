Индекс Nikkei снизился в пятницу, но завершил в плюсе вторую неделю кряду

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

The logo of Recruit Holdings is seen on its headquarters building in Tokyo September 10, 2014. Japan
The logo of Recruit Holdings is seen on its headquarters building in Tokyo September 10, 2014. Japan's largest recruitment company Recruit Holdings said it is planning an initial public offering worth 193 billion yen ($1.8 billion), which will test investor appetite for big Tokyo listings after a string of disappointing debuts this year . REUTERS/Yuya Shino (JAPAN - Tags: BUSINESS EMPLOYMENT)

ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei завершил в минусе торги в пятницу из-за падения бумаг компаний, связанных с производством микрочипов, однако вырос по итогам второй недели подряд.

Nikkei снизился на 0,14% до 27.977,15 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,15% до 1.956,39 пункта.

"Слабость американских акций производителей чипов оказала давление на настроение инвесторов сегодня", - сказал Кентаро Хаяси из Daiwa Securities.

Котировки производителей оборудования для выпуска микрочипов Tokyo Electron и Advantest снизились на 1,85% и 4,73% соответственно после того, как американский фондовый индекс, в который входят производители чипов, снизился по итогам шестой сессии кряду.

Лидером роста на японском рынке акций стали бумаги Recruit Holdings Co Ltd, подорожавшие на 10% после того, как кадровое агентство дало лучший, чем ожидалось, годовой прогноз прибыли.

Капитализация JFE Holdings подскочила на 9,32% благодаря тому, что сталелитейная фирма почти удвоила свой прогноз чистой прибыли на текущий год.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Economy