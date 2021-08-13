Индекс Nikkei снизился в пятницу, но завершил в плюсе вторую неделю кряду

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ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei завершил в минусе торги в пятницу из-за падения бумаг компаний, связанных с производством микрочипов, однако вырос по итогам второй недели подряд.

Nikkei снизился на 0,14% до 27.977,15 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,15% до 1.956,39 пункта.

"Слабость американских акций производителей чипов оказала давление на настроение инвесторов сегодня", - сказал Кентаро Хаяси из Daiwa Securities.

Котировки производителей оборудования для выпуска микрочипов Tokyo Electron и Advantest снизились на 1,85% и 4,73% соответственно после того, как американский фондовый индекс, в который входят производители чипов, снизился по итогам шестой сессии кряду.

Лидером роста на японском рынке акций стали бумаги Recruit Holdings Co Ltd, подорожавшие на 10% после того, как кадровое агентство дало лучший, чем ожидалось, годовой прогноз прибыли.

Капитализация JFE Holdings подскочила на 9,32% благодаря тому, что сталелитейная фирма почти удвоила свой прогноз чистой прибыли на текущий год.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

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