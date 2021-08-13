Доллар завершает неделю ростом, инвесторы ждут сигналов от ФРС

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ЛОНДОН (Рейтер) - Доллар снижается в пятницу, но может вырасти по итогам второй недели подряд. Инвесторы оценивают вероятность того, может ли Федрезерв объявить о планах сворачивания стимулов в ближайшие недели.

Опубликованные в четверг данные показали, что цены производителей в США за 12 месяцев, завершившиеся в июле, выросли максимально более чем за десять лет.

В то же время рост потребительских цен замедлился, хотя остался на 13-летнем максимуме в годовом исчислении. При этом наметились признаки того, что инфляция прошла пик.

По отношению к корзине основных валют доллар снизился на 0,19% до 92,80 к 15:10 МСК. Он продолжает удерживаться вблизи пика с апреля в 93,195, достигнутого на прошлой неделе. С начала недели американская валюта подорожала на 0,2% после подъема на 0,8% на прошлой неделе.

"Учитывая, что цены производителей влияют на потребительские цены, индекс потребительских цен, возможно, еще не достиг потолка, и это снова приводит к увеличению ставок на потенциальное объявление о сворачивании стимулов ФРС в сентябре", - сказал Хараламбос Писсурос из JFD Group.

Большинство опрошенных Рейтер аналитиков также ждут, что регулятор объявит о плане сокращения покупок активов в сентябре.

Несколько чиновников ФРС на этой неделе выступили в поддержку сворачивания стимулов в ближайшие месяцы, в отличие от других, более "голубиных" крупных центральных банков, таких как Европейский центральный банк и Банк Японии.

Австралийский доллар вырос на 0,19% до $0,735.

Евро подорожал на 0,29% до $1,176.

(Сайкат Чаттерджи при участии Хидэюки Сано в Токио. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

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