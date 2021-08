Японские акции снизились из-за опасений за экономику, укрепления иены

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник, поскольку опасения замедления экономического роста, вызванные распространением нового штамма коронавируса, снизили оптимизм инвесторов.

Кроме того, для крупнейших экспортеров Японии негативным фактором стало укрепление курса иены, снижающее их доходы, полученные за рубежом. Акции Toyota Motor подешевели на 1,53%, Honda Motor - на 1,57%, Sony Group - на 2,24%.

Индекс Nikkei упал на 1,62% до 27.523,19 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 1,61% до 1.924,98 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги Nippon Express Co Ltd, Takara Holdings Inc и Nisshinbo Holdings Inc, подешевевшие на 13,18​%, 5,23% и 4,55% соответственно.

"Япония все еще отстает от США и Европы в плане мер против COVID-19, включая вакцинацию. Это может привести к спаду экономики", - сказал Норихиро Фудзито из Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Цена бумаг Fujifilm Holdings подскочила на 6,78% после того, как компания улучшила годовой прогноз операционной прибыли более чем на 20%.

Капитализация Citizen Watch взлетела на 9,82% благодаря новости о том, что производитель часов вернулся к прибыли в минувшем квартале.

