Японские акции закрылись в минусе четвертый день кряду из-за опасений о штамме дельта

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei снизился четвертую сессию кряду во вторник, так как опасения по поводу быстро распространяющегося штамма дельта затмили оптимизм из-за хороших квартальных результатов компаний.

Индекс Nikkei снизился на 0,36% до 27.424,47 пункта. В ходе сессии бенчмарк поднимался на 0,52% благодаря сильным финансовым результатам тяжеловесов рынка, включая Tokyo Electron.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,49% до 1.915,63 пункта, в ходе сессии продемонстрировав подъем на 0,56%.

Японии не удается сдержать пятую волну пандемии COVID-19. Правительство, скорее всего, продлит чрезвычайное положение в Токио и других регионах до 12 сентября и распространит ограничения еще на семь префектур, сообщил в понедельник государственный телеканал NHK.

Поскольку из-за штамма дельта тяжело понять, когда число заражений пройдет пик, "трудно активно толкать акции вверх", сказал участник рынка из японской фирмы, занимающейся операциями с ценными бумагами.

Акции Tokyo Electron подешевели на 0,73%, ранее подскочив на 3% после пересмотра вверх прогноза прибыли.

(Бюро Рейтер в Токио. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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