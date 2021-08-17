Японские акции закрылись в минусе четвертый день кряду из-за опасений о штамме дельта
Новости
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei снизился четвертую сессию кряду во вторник, так как опасения по поводу быстро распространяющегося штамма дельта затмили оптимизм из-за хороших квартальных результатов компаний.
Индекс Nikkei снизился на 0,36% до 27.424,47 пункта. В ходе сессии бенчмарк поднимался на 0,52% благодаря сильным финансовым результатам тяжеловесов рынка, включая Tokyo Electron.
Более широкий индекс Topix снизился на 0,49% до 1.915,63 пункта, в ходе сессии продемонстрировав подъем на 0,56%.
Японии не удается сдержать пятую волну пандемии COVID-19. Правительство, скорее всего, продлит чрезвычайное положение в Токио и других регионах до 12 сентября и распространит ограничения еще на семь префектур, сообщил в понедельник государственный телеканал NHK.
Поскольку из-за штамма дельта тяжело понять, когда число заражений пройдет пик, "трудно активно толкать акции вверх", сказал участник рынка из японской фирмы, занимающейся операциями с ценными бумагами.
Акции Tokyo Electron подешевели на 0,73%, ранее подскочив на 3% после пересмотра вверх прогноза прибыли.
(Бюро Рейтер в Токио. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html