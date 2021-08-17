Цены на нефть растут, несмотря на слабый спрос в Азии

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ЛОНДОН (Рейтер) - Цены на нефть умеренно растут во вторник, восстанавливая потери, понесенные ранее в ходе сессии из-за ухудшения перспектив спроса в Азии.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 16:44 МСК выросли на 0,4% до $69,78 за баррель, марки WTI - на 0,2% до $67,41 за баррель.

Суточный объем переработки нефти в Китае, крупнейшем импортере, в июле упал до минимума с мая 2020 года, поскольку независимые заводы сократили производство из-за ужесточения квот, высоких запасов и снижения прибыли.

Рост промышленного производства и розничных продаж в Китае также резко замедлился в июле и оказался слабее прогнозов, поскольку новые вспышки COVID-19 и наводнения снизили деловую активность.

Япония, как ожидается, продлит и расширит коронавирусные ограничения в Токио и других регионах. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн во вторник объявила о введении жесткого общенационального локдауна после того, как в свободной от коронавируса стране был выявлен первый случай заболевания COVID-19 с февраля.

Добыча сланцевой нефти в США в сентябре, как ожидается, вырастет до 8,1 миллиона баррелей в сутки, максимума с апреля 2020 года, согласно правительственным данным.

На прошлой неделе администрация президента США Джо Байдена призвала ОПЕК и союзников организации нарастить поставки, чтобы сдержать рост цен на бензин, который она считает угрозой для восстановления мировой экономики.

Тем не менее ОПЕК и партнеры, включая Россию, не видят необходимости увеличивать поставки нефти на рынок сверх запланированного, сказали Рейтер четыре источника.

(Шадия Нашралла при участии Юки Обаяси. Перевели Елизавета Журавлева и Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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