Nikkei закрылся ростом, но опасения из-за штамма дельта сохраняются
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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции в среду закрылись ростом, прервав четырехдневное снижение, но инвесторы по-прежнему осторожны на фоне тревог о дельта-штамме коронавируса.
Индекс Nikkei вырос на 0,59% до 27.585,91 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,44% до 1.923,97 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 0,52%.
"Растут опасения, что мировая экономика может замедлиться в следующем году из-за (распространения) штаммов (коронавируса)", - сказал Масаюки Кубота, главный стратег Rakuten Securities.
Подъем возглавили акции Toho Zinc, Nissan Chemical и Fujikura, подорожавшие на 3%.
(Хидэюки Сано. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html