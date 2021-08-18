Nikkei закрылся ростом, но опасения из-за штамма дельта сохраняются

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции в среду закрылись ростом, прервав четырехдневное снижение, но инвесторы по-прежнему осторожны на фоне тревог о дельта-штамме коронавируса.

Индекс Nikkei вырос на 0,59% до 27.585,91 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,44% до 1.923,97 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 0,52%.

"Растут опасения, что мировая экономика может замедлиться в следующем году из-за (распространения) штаммов (коронавируса)", - сказал Масаюки Кубота, главный стратег Rakuten Securities.

Подъем возглавили акции Toho Zinc, Nissan Chemical и Fujikura, подорожавшие на 3%.

(Хидэюки Сано. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Марина Боброва)

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