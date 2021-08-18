Оператор Сахалин-2 запустил первую линию СПГ-завода после ремонта, на второй идет пусконаладка

Новости





МОСКВА (Рейтер) - Оператор проекта Сахалин-2 компания Сахалин Энерджи возобновила производство сжиженного природного газа на первой линии после плановой остановки на ремонт, продолжая пусконаладочные работы на второй технологической линии, сообщила компания в среду.

Газовоз Amur River покинул порт Пригородное с первой партией СПГ, отгруженной после комплексной плановой объектов газовой инфраструктуры проекта Сахалин-2.

Работы проводились в рамках плановой остановки объектов газовой инфраструктуры проекта Сахалин-2 с 9 июля.

Сахалин Энерджи сообщала ранее, что ремонтные мероприятия будут длиться порядка 37 дней.

В среду компания сообщила, что в следующем году плановая остановка проекта на ремонтные работы не потребуется.

Оператор проекта планирует перевод всей интегрированной газовой цепочки на 4-летний цикл технического обслуживания с обеспечением производства в межремонтный период.

"В рамках такого решения каждая технологическая линия будет останавливаться раз в два года", - говорится в сообщении.

На Сахалине-2, подконтрольном Газпрому GAZP.MM, работают две линии производства СПГ. В 2020 году завод произвел 11,6 миллиона тонн СПГ.

Компания поставляет СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где крупнейшими покупателями являются Япония, Южная Корея, Тайвань и Китай.

(Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html