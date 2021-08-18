ГРАФИК-Повышение процентных ставок откладывается из-за дельты

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ЛОНДОН (Рейтер) - Резервный банк Новой Зеландии отложил ожидаемое повышение процентной ставки из-за распространения штамма дельта коронавируса. Норвегия, вероятно, станет первой экономикой G10, которая начнет выходить из эпохи вызванных чрезвычайными условиями минимумов процентных ставок.

Ниже представлены страны, где крупные центральные банки стоят на пути к прекращению печатания денег в эпоху пандемии.

1/ НОРВЕГИЯ

ЦБ Норвегии сигнализировал о повышении процентной ставки в сентябре с рекордно низкой отметки в 0% и теперь, похоже, будет лидером в процессе повышения стоимости заимствований.

На самом деле, центральный банк планирует повысить ставки четыре раза к середине 2022 года по мере восстановления экономики. Он не вмешивается в рынки облигаций, поэтому разговоров о сворачивании стимулов тут не ведется.

2/ НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Резервный банк Новой Зеландии сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне 0,25% в среду в ожидании последствий новой вспышки COVID-19.

Тем не менее, центральный банк по-прежнему считает, что ставки скоро вырастут, и опубликовал агрессивный прогноз, согласно которому, они превысят 0,5% к концу этого года и 2% - в 2024 году.

3/ КАНАДА

Банк Канады объявил о сворачивании стимулов в апреле, а в июле сократил чистые еженедельные покупки гособлигаций до 2 миллиардов канадских долларов ($1,6 миллиарда) с 3 миллиардов канадских долларов.

Ожидается, что в этом году он еще больше сократит программу покупки облигаций, подготовив почву для повышения ставок в конце 2022 года. Ключевая ставка Канады находится на рекордно низком уровне 0,25%.

4/ США

Федрезерв перенес первое прогнозируемое повышение ставок на 2023 год с 2024 года. В условиях активного роста экономики и восстановления рынка труда несколько чиновников регулятора дали понять, что уже почти пришло время начинать сворачивание стимулов.

Большинство экономистов в недавнем опросе Рейтер ожидали, что в сентябре ФРС объявит о плане сокращения ежемесячной схемы покупки активов на $120 миллиардов.

5/ АВСТРАЛИЯ

Резервный банк Австралии удивил рынки в августе, оставив в силе решение начать сокращение покупок облигаций в сентябре до 4 миллиардов австралийских долларов ($2,9 миллиарда) в неделю с 5 миллиардов австралийских долларов. РБА рассмотрел вариант отсрочки, но решил, что бюджетные стимулы "больше подходят" для компенсации последствий локдаунов.

Но до повышения ставок, похоже, еще далеко. Центральный банк подчеркнул, что процентная ставка 0,1% останется без изменений до тех пор, пока инфляция не будет устойчиво удерживаться в целевом диапазоне 2–3%, а эта цель вряд ли будет достигнута раньше 2024 года.

6/ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Банк Англии в августе озвучил планы сворачивания стимулов, но продолжил скупать облигаций в прежних объемах, уточнив, что возможное сокращение поддержки будет "скромным".

Чиновники центробанка ожидают, что к концу года инфляция достигнет 4%, что вдвое выше целевого показателя, но они уверены, что такой подъем будет временным.

Программа покупки облигаций на данный момент остается неизменной на уровне 895 миллиардов фунтов ($1,24 триллиона), а ставка - на уровне всего 0,1%. Экономисты, опрошенные Рейтер, не ожидают повышения ставок до 2023 года. Рынки закладывают в цены одно повышение ставки во второй половине 2022 года.

7/ ШВЕЦИЯ

Инфляция в Швеции ускоряется и сейчас чуть ниже целевого показателя Риксбанка в 2%, но чиновники центробанка считают, что рост является временным, и предостерегают от слишком быстрого отзыва поддержки. Они считают, что ставки останутся на уровне 0% еще в течение многих лет.

Однако, поскольку экономика Швеции уже вернулась к допандемическому уровню, Риксбанк объявил о сроках завершения покупки облигаций - программа покупки активов на 700 миллиардов крон ($80,92 миллиарда) закончится в конце 2021 года.

8/ ЕВРОЗОНА

Экономисты ожидают, что в следующем квартале начнется обсуждение вопроса о сворачивании рассчитанной как минимум до конца марта программы экстренной скупки активов (PEPP) Европейского центрального банка на сумму 1,85 триллиона евро ($2,21 триллиона).

Согласно прогнозам, даже в этом случае ЕЦБ будет оказывать значительную поддержку посредством стандартной программы скупки активов - это мнение было подкреплено недавним решением регулятора установить ориентир инфляции в 2%.

Скорее всего, ЕЦБ повысит ставки одним из последних крупных центральных банков, последний раз они поднимались в 2011 году.

9/ ЯПОНИЯ

Япония будет по-прежнему заметно отставать в сворачивании стимулов. Экономика страны объемом $4,4 триллиона будет расти гораздо медленнее, чем ожидалось, учитывая новые вспышки COVID-19.

Экономисты ожидают, что на заседании в сентябре Банк Японии сохранит краткосрочную процентную ставку на уровне -0,1%, а целевую отметку доходности 10-летних гособлигаций - на уровне около 0%. Инфляция по-прежнему отстает от ориентира ЦБ, а это означает, что ставки будут оставаться низкими еще некоторое время.

10/ ШВЕЙЦАРИЯ

Швейцарский национальный банк также, похоже, намерен сохранить сверхмягкую денежно-кредитную политику в обозримом будущем и считает, что прогнозируемое ускорение инфляции не является причиной для изменения курса.

У регулятора самая низкая в мире процентная ставка -0,75%, и он использует покупки иностранной валюты в качестве ключевого инструмента денежно-кредитной политики.

Одной из проблем является укрепление франка, который с конца июня вырос почти на 2,5% по отношению к евро. Интервенции для сдерживания роста нацвалюты могут раздуть и без того огромный баланс ЦБ, но, если не вмешаться, может пострадать вызванный экспортом отскок экономики.

(Том Уэстбрук в СИНГАПУРЕ и Томми Уилкс, Сайкат Чаттерджи и Дхара Ранасингхе в ЛОНДОНЕ. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва)

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