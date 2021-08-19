Индекс Nikkei опустился до 7-месячного минимума из-за Toyota

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции резко упали в четверг, достигнув семимесячного минимума после сообщения о том, что Toyota планирует сократить производство.

Toyota Motor Corp сократит производство в сентябре на 40% по сравнению с предыдущим планом из-за глобального дефицита полупроводников, сообщила газета Nikkei в четверг.

Индекс Nikkei упал на 1,1% до 27.281,17 пункта, опустившись ниже июльского минимума до уровня, который последний раз фиксировался в начале января.

Более широкий индекс Topix потерял 1,39% до 1.897,19 пункта.

Бумаги Toyota упали на 4,4%.

"Это должно было стать сюрпризом для рынка, потому что у Toyota все было так хорошо, даже несмотря на то, что ее конкуренты пострадали от нехватки полупроводников", - сказал Ясуо Сакума из Libra Investments.

Сообщение Nikkei также вызвало опасения, что рост числа случаев заражения COVID-19 в Юго-Восточной Азии может нарушить цепочки поставок многих японских производителей.

Акции нефтяных компаний также упали из-за дешевеющей нефти: бумаги Eneos Holdings, Idemitsu Kosan и Inpex снизились 3,5%, 2,8% и 3,7% соответственно.

Акции разработчиков лекарств и вакцин против COVID-19 выросли на фоне усугубляющегося кризиса в области здравоохранения в Японии.

Бумаги Chugai Pharmaceutical выросли на 4,5%, Shionogi - на 4,1%, а Daiichi Sankyo - на 2,2%.

(Хидеюки Сано. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Марина Боброва)

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