Отказавшаяся возвращаться домой белорусская легкоатлетка планирует выступать за сборную Польши

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МОСКВА (Рейтер) - Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, в начале августа отказавшаяся по требованию тренеров сборной возвращаться в Минск с Олимпиады в Токио, сказала, что планирует сменить спортивное гражданство на польское.

Тимановская выступала на Олимпиаде-2020 в спринте. Первого августа она отказалась садиться на самолет, когда ее отвезли в аэропорт Токио против ее желания, и обратилась за помощью к японской полиции.

Польша, давно критикующая политику президента Белоруссии Александра Лукашенко и предоставляющая убежище белорусским активистам, выдала 24-летней легкоатлетке и её мужу гуманитарные визы. Тимановская после этого прилетела в Варшаву.

В среду Тимановская сказала в интервью телеканалу РБК, что смена спортивного гражданства обычно длится три года, но она надеется, что для нее этот срок сократят.

"Мы сейчас будем пытаться поменять спортивное гражданство, чтобы я могла выступать за сборную Польши", - сказала бегунья.

"Приняла решение остаться в Польше и выступать за сборную Польши".

(Том Балмфорт и Габриэль Тетро-Фарбер. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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