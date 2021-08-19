Отказавшаяся возвращаться домой белорусская легкоатлетка планирует выступать за сборную Польши
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МОСКВА (Рейтер) - Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, в начале августа отказавшаяся по требованию тренеров сборной возвращаться в Минск с Олимпиады в Токио, сказала, что планирует сменить спортивное гражданство на польское.
Тимановская выступала на Олимпиаде-2020 в спринте. Первого августа она отказалась садиться на самолет, когда ее отвезли в аэропорт Токио против ее желания, и обратилась за помощью к японской полиции.
Польша, давно критикующая политику президента Белоруссии Александра Лукашенко и предоставляющая убежище белорусским активистам, выдала 24-летней легкоатлетке и её мужу гуманитарные визы. Тимановская после этого прилетела в Варшаву.
В среду Тимановская сказала в интервью телеканалу РБК, что смена спортивного гражданства обычно длится три года, но она надеется, что для нее этот срок сократят.
"Мы сейчас будем пытаться поменять спортивное гражданство, чтобы я могла выступать за сборную Польши", - сказала бегунья.
"Приняла решение остаться в Польше и выступать за сборную Польши".
(Том Балмфорт и Габриэль Тетро-Фарбер. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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