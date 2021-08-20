Японский индекс Nikkei упал до минимума 8 месяцев вслед за акциями Toyota

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A man walks past an electronic board showing Japan
A man walks past an electronic board showing Japan's Nikkei 225 outside a brokerage in Tokyo, Japan January 12, 2016. Japan's Nikkei fell 2.7 percent after a market holiday on Monday, closing at its lowest in nearly a year, while U.S. stock mini futures were in the red pointing to a weak start. REUTERS/Toru Hanai

ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei в пятницу закрылся вблизи минимальной отметки за восемь месяцев из-за падения акций автопроизводителей и смежных секторов после планов Toyota сократить производство.

Nikkei снизился на 0,98% до 27.013,25 пункта, более широкий Topix потерял 0,87% до 1.880,68 пункта. С начала недели Nikkei упал на 3,4%, максимальными темпами с середины мая.

Акции Toyota Motor упали на 4,1%. Накануне компания сообщила, что сократит производство машин в сентябре на 40% по сравнению с предыдущим планом из-за глобального дефицита полупроводников.

Цена бумаг Honda Motor опустилась на 4,84%, Nissan Motor - на 7,25%. Котировки поставщиков материалов для автомобильной отрасли стали лидером снижения среди 33 отраслевых субиндексов на Токийской фондовой бирже вместе с бумагами транспортных компаний.

"Toyota спровоцировала снижение индекса Nikkei. Сегодня пострадали акции многих других компаний, связанных с Toyota", - сказал Кентаро Хаяси из Daiwa Securities.

Лидерами снижения стали бумаги Denso Corp, Nippon Yusen KK и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, подешевевшие на 8,83​%, 8,42% и 8,15% соответственно.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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