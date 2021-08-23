Доллар вблизи максимума девяти месяцев на фоне опасений о коронавирусе

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ТОКИО (Рейтер) - Безопасный доллар в понедельник торгуется вблизи максимума более чем за девять месяцев к основным валютам на фоне опасений, что быстрое распространение дельта-штамма коронавируса может затормозить восстановление мировой экономики.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:06 МСК снизился на 0,19% до 93,319​ после подъема до 93,734 в пятницу - максимума с 4 ноября.

Рост числа новых случаев коронавируса вынудил Федеральную резервную систему перенести ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, который состоится в пятницу, в онлайн-формат. Это вызвало вопросы о более широкой оценке регулятором экономического воздействия штамма дельта по мере приближения к сворачиванию стимулов.

Рост числа заражений и новые ограничения в Австралии и Новой Зеландии сдерживают рост валют этих стран, сказал Рэй Этрилл из National Australia Bank (NAB).

"Осси" подорожал на 0,38% до $0,7161​, но удерживается вблизи минимума девяти с половиной месяцев в $0,71065, достигнутого в пятницу.

Новозеландский доллар поднялся на 0,28% до $0,6844​, но также торгуется вблизи минимума девяти с половиной месяцев в $0,6807.

Помимо Австралии и Новой Зеландии, Южная Корея и Вьетнам также расширили или ужесточили ограничения, в то время как Япония изменила стратегию, утроив количество проводимых тестов на COVID-19, поскольку число новых случаев заражения в пятницу выросло до рекордного уровня.

Японская иена подешевела на 0,11%​ к доллару до 109,92 иены.

Евро вырос на 0,18% до $1,1717​, фунт стерлингов поднялся на 0,25% до $1,3654​.

Канадский доллар подорожал на 0,44% по отношению к доллару США до $1,2764.

(Кевин Баклэнд. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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