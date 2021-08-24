Нефть ускорила рост до 5%, восстанавливаясь после семидневного снижения

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НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) - Нефть дорожает более чем на 5% в понедельник после семи сессий снижения подряд благодаря ослаблению доллара и укреплению фондовых рынков.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 18:17 МСК выросли на 5,02% до $68,45 за баррель, WTI - на 5,18% до $65,36 за баррель.

Стоимость Brent за прошлую неделю упала примерно на 8%, WTI подешевела примерно на 9% из-за опасений о мировом спросе на фоне быстрого распространения коронавируса.

"Нефтяной комплекс в целом держался в стороне от восходящего тренда на фондовом рынке, однако сочетание возросшего аппетита к риску и значительного ослабления доллара представляет собой мощную комбинацию, которую нефть была вынуждена признать", - сказал Джим Риттербуш из Ritterbusch and Associates.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 18:15 МСК снизился на 0,44% до 93,088​. Ослабление доллара снижает стоимость нефти для держателей других валют.

(Девика Кришна Кумар в Нью-Йорке при участии Дмитрия Жданникова в Лондоне и Юки Обаяси в Токио. Перевели Анна Бахтина и Владимир Садыков. Редактор Дмитрий Антонов)

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