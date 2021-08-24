Японские акции выросли во главе с сектором технологий

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись повышением во вторник вслед за Уолл-стрит во главе с акциями крупных технологических компаний, в том числе SoftBank Group, а также энергетического и транспортного секторов.

Индекс Nikkei вырос на 0,87% до 27.732,10 пункта, более широкий индекс Topix - на 1% до 1.934,20 пункта. С начала августа Nikkei вырос на 0,77%.

"Японский рынок вырос, поскольку ожидания более быстрого восстановления экономики (в глобальном масштабе) повысились после одобрения вакцины Pfizer в США", - сказал Суйдзи Хосои из Daiwa Securities.

"Сохранят ли японские акции этот импульс, будет зависеть от того, какие меры для сдерживания новых заражений (COVID) сможет придумать Япония".

Акции SoftBank Group выросли на 1,53%, бумаги производителя оборудования для производства микросхем Tokyo Electron - на 2%. Акции Fanuc подорожали на 1,58%.

Сектор транспорта вырос на 3,55%, авиаперевозок - на 3,14%, производителей стали - на 2,76%.

(Дзюнко Фудзита, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html