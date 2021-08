Индекс Nikkei закрылся снижением на фоне осторожности в преддверии выступления главы ФРС

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei закрылся небольшим снижением в среду, несмотря на рост акций Toyota Motor, так как инвесторы осторожны в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в конце этой недели.

Индекс Nikkei снизился на 0,03% до 27.724,80 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,08% до 1.935,66 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 1,64%.

Подъем возглавили акции JFE Holdings Inc, Shionogi & Co Ltd и Rakuten Group Inc, подорожавшие на 5,07%, 4,65% и 3,99% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги DIC Corp, Seven & i Holdings Co Ltd и Ebara Corp, подешевевшие на 2,71​%, 2,48% и 1,84% соответственно.

В ходе сессии Nikkei рос на 0,6% вслед за Уолл-стрит. Индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись на рекордных максимумах.

"Сегодня не было особых причин для роста акций, кроме подъема Уолл-стрит, и инвесторы стали осторожнее относиться к ралли на рынках США", - сказал Хидэюки Судзуки из SBI Securities.

"Ближе к концу недели инвесторы продолжат быть осторожными, ожидая комментариев на встрече в Джексон-Хоуле".

В фокусе - выступление Пауэлла на ежегодном симпозиуме ФРС, который в этом году снова пройдет в формате видеоконференции из-за пандемии.

