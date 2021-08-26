Moderna приостановила использование 1,63 млн доз вакцины от COVID-19 в Японии из-за обнаружения примесей
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(Рейтер) - Moderna Inc сообщила в среду, что приостанавливает применение около 1,63 миллиона доз своей вакцины против COVID-19 в Японии после уведомления об обнаружении примесей. Компания предполагает, что проблемы могли возникнуть на производственной линии в Испании.
Хотя Moderna сообщила, что никаких проблем с безопасностью или эффективностью выявлено не было, приостановка использования вакцины является новой неудачей для компании, партнеры которой в прошлом месяце столкнулись с задержками в производстве, что нарушило поставки в страны, включая Южную Корею.
(Маноджна Маддипатла и Нихил Куриан Наинан в Бангалоре, Чанг-Ран Ким в Токио и Джу-мин Парк. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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