Moderna приостановила использование 1,63 млн доз вакцины от COVID-19 в Японии из-за обнаружения примесей

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(Рейтер) - Moderna Inc сообщила в среду, что приостанавливает применение около 1,63 миллиона доз своей вакцины против COVID-19 в Японии после уведомления об обнаружении примесей. Компания предполагает, что проблемы могли возникнуть на производственной линии в Испании.

Хотя Moderna сообщила, что никаких проблем с безопасностью или эффективностью выявлено не было, приостановка использования вакцины является новой неудачей для компании, партнеры которой в прошлом месяце столкнулись с задержками в производстве, что нарушило поставки в страны, включая Южную Корею.

(Маноджна Маддипатла и Нихил Куриан Наинан в Бангалоре, Чанг-Ран Ким в Токио и Джу-мин Парк. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

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